فاض الكيل بالأتراك.. بوادر ثورة شعبية ضد أردوغان

أنقرة(صدى):

أقر حزب السعادة التركي، ببمارسة النظام القمع على الشعب التركي والمجتمع، محذراً من ثورة قادمة ستكون السلطة هي سببها.

وانتقد رئيس الحزب كرم الله أوغلو، خلا مؤتمر تحت عنوان ” قضايا تركيل وسل الحل ” ، سياسات الحكومة التركية، ومنها السيطرة على القضاء، والتمسك بحالة الطوارئ.

وأشار رئيس الحزب التركي، إلى أن استمرار حالة الطارئ يعني خوف النظام من حدوث انقلاب، مؤكداً أن القمع سينتج عنه حدوث ثورات، قائلاً:” قد تشهد ثورة ثانية ويكون سببها السلطة الحاكمة في حال تمادي الحكومة في القمع ” .

وأكد ” كرم الله ” ، أن السلطات الحاكمة تدفع البلاد نحو عصيان شعبي بسبب استمرار القمع، واصفاً إياهم بانهم يرتكبون ” خطا فادحاً ” .