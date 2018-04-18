الهلال يفرض شروط على ” دياز ” لعودته مرة أخرى

طلال الغامدي(صدى):

طلب الأرجنتيني رامون دياز، مدير الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن يعود لقيادة الزعيم؛ حيث أنه يرغب في العودة للتدريب في المملكة.

وأكدت مصادر أن مجلس إدارة نادي الهلال رحب بعودته، ولكنه اشترط عدة اشتراطات من بينها، ألا يصحب دياز ابنه إيميليانو للعمل في الهلال.

وعلى جانب آخر، وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بالتحقيق في إجمالي الديون التي أبلغ بها رئيس مجلس إدارة نادي الهلال المكلف سامي الجابر، وذلك لمعرفة المتسبب لتتم محاسبته.