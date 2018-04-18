الإعلان عن استراتيجية الادخار.. قريبا

عادل الحربي(صدى):

صرَّح عبدالعزيز الفريح نائب محافظ المؤسسة مستشار وزير المالية، بأن اللجنة الوطنية للادخار أوشكت على الانتهاء من خطتها الاستراتيجية للادخار، على أن يتم طرحها قريباً.

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستعمل على رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها، إلى 10%، وذلك عن طريق محور ” وطن طموح ومواطنة ومسؤولة ” .

وينص هذا المحور على : ” كل منا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبني كل منا ذاته وقدراته ليكون مستقلاً وفاعلاً في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي ” .

كما تعمل الاستراتيجية على توفير البيئة الملائمة له في مختلف المجالات، بما فيها توفير أدوات التخطيط المالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية، إضافة إلى تشجيع الأسر على تبني ثقافة التخطيط المالي بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها.