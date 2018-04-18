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نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء على أنحاء المملكة

نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء على أنحاء المملكة
عادل الحربي(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 31 – 19 .. أتربة مثارة.
– مكة المكرمة: 39 – 25 .. عوالق ترابية.
– المدينة المنورة: 36 – 23 .. أتربة مثارة.
– جدة: 32 – 25 .. عوالق ترابية.
– شرورة: 40 – 28 .. أمطار رعدية.
– نجران: 33 – 20 .. أمطار رعدية.
– الباحة: 28 – 17 .. غائم جزئي.
– القنفذة: 38 – 27 .. عوالق ترابية.
– أبها: 26 – 16 .. أمطار رعدية.
– بيشة: 34 – 18 .. أتربة مثارة.
– جازان: 36 – 27 .. أمطار رعدية.
– الدمام: 28 – 20 .. أتربة مثارة.
– حفر الباطن: 32 – 18 .. مشمس.
– الأحساء: 35 – 21 .. أتربة مثارة.
– بريدة: 32 – 19 .. أتربة مثارة.
– وادي الدواسر: 38 – 23 .. أتربة مثارة.
– طريف: 27 – 13 .. غائم جزئي.
– عرعر: 29 – 15 .. غائم جزئي.
– القريات: 29 – 15 .. صحو.
– رفحا: 29 – 17 .. أتربة مثارة.
– تبوك: 31 – 17 .. غائم جزئي.
– حائل: 30 – 18 .. عوالق ترابية.
– سكاكا: 31 – 16 .. غائم جزئي.
– العلا: 36 – 20 .. غائم جزئي.
– ينبع: 36 – 22 .. عوالق ترابية.
– الطائف: 31 – 19 .. غائم جزئي.
– الوجه: 31 – 22 .. صحو.


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