نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء على أنحاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 31 – 19 .. أتربة مثارة.

– مكة المكرمة: 39 – 25 .. عوالق ترابية.

– المدينة المنورة: 36 – 23 .. أتربة مثارة.

– جدة: 32 – 25 .. عوالق ترابية.

– شرورة: 40 – 28 .. أمطار رعدية.

– نجران: 33 – 20 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 28 – 17 .. غائم جزئي.

– القنفذة: 38 – 27 .. عوالق ترابية.

– أبها: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 34 – 18 .. أتربة مثارة.

– جازان: 36 – 27 .. أمطار رعدية.

– الدمام: 28 – 20 .. أتربة مثارة.

– حفر الباطن: 32 – 18 .. مشمس.

– الأحساء: 35 – 21 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 32 – 19 .. أتربة مثارة.

– وادي الدواسر: 38 – 23 .. أتربة مثارة.

– طريف: 27 – 13 .. غائم جزئي.

– عرعر: 29 – 15 .. غائم جزئي.

– القريات: 29 – 15 .. صحو.

– رفحا: 29 – 17 .. أتربة مثارة.

– تبوك: 31 – 17 .. غائم جزئي.

– حائل: 30 – 18 .. عوالق ترابية.

– سكاكا: 31 – 16 .. غائم جزئي.

– العلا: 36 – 20 .. غائم جزئي.

– ينبع: 36 – 22 .. عوالق ترابية.

– الطائف: 31 – 19 .. غائم جزئي.

– الوجه: 31 – 22 .. صحو.