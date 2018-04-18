مصرع سيدة بعد انفجار محرك طائرة

واشنطن(صدى):

تعرضت طائرة بوينج 737 تابعة لشركة ” ساوث وست ” ، أمس الثلاثاء، لانفجار محركها عقب إقلاعها من مدينة نيويورك الأمريكية؛ الأمر الذي تسبب في تحطم بعض نوافذها.

وتسبب الانفجار في المحرك إلى إصابة السيدة جنيفير ريرودان، وهي أم لطفلتين، بجروح قاتلة كما تم سحب جسدها من النافذة تلقائيَا، وفشلت كل محاولات إنقاذها مما أدى إلى مصرعها في واقعة مأساوية، بينما أدى الحادث إلى إصابة 7 آخرين بجروح طفيفة.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك هي المرة الأولى التي يسقط بها قتيل في رحلة جوية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 9 سنوات.