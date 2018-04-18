” نجم ” : نعقد برامج تأهيلية لاستقطاب وتكثيف دور المرأة السعودية

نايف السالم(صدى):

صرحت مها الشنيفي، المدير العام لقسم التسويق والتواصل المؤسسي لشركة ” نجم ” ، بأنه ومنذ اللحظة الأولى من صدور القرار السامي، بتمكين المرأة من القيادة في المملكة، بدأنا في التحضير للمرحلة القادمة، وذلك من خلال عدد من البرامج التأهيلية؛ لاستقطاب وتكثيف دور المرأة السعودية، في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.

وأضافت ” الشنيفي ” : ” نعي تمامًا أن الأعمال الوطنية، تحتاج إلى التكاتف والدعم؛ لتؤدي دورها في خدمة المجتمع، والإسهام في مسيرته التنموية، وخصوصًا أن المرحلة القادمة، تحتاج لكل الجهود من جميع الأطراف ذات الاختصاص؛ لدعم المرأة السعودية ” .

يُذكر أن شركة ” نجم ” لخدمات التأمين، كراع بلاتيني لمنتدى ” الله يعطيك خيرها ” ، للقيادة الآمنة للمرأة والأسرة، والذي يُقام تحت رعاية الدكتورة تماضر الرماح، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وينظم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حيث بدأ 30 رجب وينتهي اليوم الموافق 2 شعبان، في المدينة الرقمية بالرياض.