النيابة العامة الكويتية تحقق في فساد رياضي وراءه قطر

خالد الظفيري(صدى):

أعلن وزير المالية الكويتي، الدكتور نايف الحجرف، استلام النيابة العامة ببلاده ملف شبهة وجود إيداعات مالية لأشخاص وشركات خاصة باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وأكد وزير المالية الكويتي، أن وحدة التحريات المالية سلَّمت النيابة العامة، أول أمس الاثنين، البلاغات المتعلقة بوجود بعض الإيداعات، والتي كانت قد تلقتها من قبل.

وأوضح أن الوحدة تعمل على استكمال بعد المتطلبات في هذا الملق، وفقاً للإجراءات المتبعة فيها.

يذكر أن الحكومة القطرية كانت قد أودعت ‏21 مليون ريال قطري في أحد الحسابات التابعة للمجلس الأولمبي، وفقاً لتقارير صحفية.

مما أثار غضب الشارع الكويتي متهمين دولة قطر وأحمد الفهد بقيادة الفساد في الرياضة الكويتية.