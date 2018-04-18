إيداع 1.9 مليار معاشات وبدل غلاء معيشة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

عادل الحربي(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس , مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، متضمنا بدل غلاء المعيشة، إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: ” إن بدل غلاء المعيشة يتم صرفه لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من المعاشات التقاعدية سواء كانت من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظرا لأن هاتين الجهتين ستصرفان بدل غلاء المعيشة للمستفيدين منها، تنفيذًا للأمر الكريم الذي نصّ على عدم الجمع بين البدلين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية ” .

وأشار وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون ريال، مبينا أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 927.424 ألف مستفيد، تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

وتفصيلًا، بلغت المعاشات الضمانية للمستفيدين 1.321 مليون ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 185 مليون ريال، بينما تم صرف 97 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 316 ملايين ريال بدل غلاء معيشة.