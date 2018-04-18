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” قرقاش ” يحذر من الأخبار الإيرانية والقطرية الكاذبة ضد الإمارات والسعودية

” قرقاش ” يحذر من الأخبار الإيرانية والقطرية الكاذبة ضد الإمارات والسعودية
طلال الضوي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي الدكتور أنور قرقاش أن هناك وسائل إعلام قطرية وإيرانية تستمر في نشر الأخبار الكاذبة ضد الإمارات والسعودية.

وقال قرقاش في تغريدة على ” تويتر ” : تستمر الأخبار الكاذبة من المصادر الإيرانية ضد الإمارات والسعودية مثل وكالة فارس أو جريدة الأخبار، لنتحرى المصدر والمروّج المرتبك دائما لندرك حجم حملة التشويه التي تستهدفنا “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8841 ] نشر منذ 1 ساعة

شريفة من يومها ’’ كذابة ’’ و ’’منافقة ’’ و ’’مراوغة ’’
أحـــــــذر تصديق أي خبر مصدره شريفة ، ماتجيب لك أخبار إلا لها يد في الموضوع.

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 44 دقيقة

كل سنه وانتي طيبه
باقي يومان وياتي عيد ميلاد علاقتي بمعرفك المشاكس
توافق ، تنافض ، تلميحات ، مساجلات ، اهداف وتسللات وامور اخرى . . !
احببت عدااااوتك *

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 33 دقيقة

كل سنه وانتي طيبه
باقي من الزمن يومان وياتي عيد ميلد علاقتي بمعرفك المشااكس
توافق ، تناقض ، تلميحات ، مساجلات ،اهداف وتسللات وامور اخرى . . !
احببت ثقافتك . . وعشقت عداااوتك *

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