” قرقاش ” يحذر من الأخبار الإيرانية والقطرية الكاذبة ضد الإمارات والسعودية
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي الدكتور أنور قرقاش أن هناك وسائل إعلام قطرية وإيرانية تستمر في نشر الأخبار الكاذبة ضد الإمارات والسعودية.
وقال قرقاش في تغريدة على ” تويتر ” : تستمر الأخبار الكاذبة من المصادر الإيرانية ضد الإمارات والسعودية مثل وكالة فارس أو جريدة الأخبار، لنتحرى المصدر والمروّج المرتبك دائما لندرك حجم حملة التشويه التي تستهدفنا “.
رند[ عدد التعليقات: 8841 ] نشر منذ 1 ساعة
شريفة من يومها ’’ كذابة ’’ و ’’منافقة ’’ و ’’مراوغة ’’
أحـــــــذر تصديق أي خبر مصدره شريفة ، ماتجيب لك أخبار إلا لها يد في الموضوع.
……..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 44 دقيقة
كل سنه وانتي طيبه
باقي يومان وياتي عيد ميلاد علاقتي بمعرفك المشاكس
توافق ، تنافض ، تلميحات ، مساجلات ، اهداف وتسللات وامور اخرى . . !
احببت عدااااوتك *
……..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 33 دقيقة
كل سنه وانتي طيبه
باقي من الزمن يومان وياتي عيد ميلد علاقتي بمعرفك المشااكس
توافق ، تناقض ، تلميحات ، مساجلات ،اهداف وتسللات وامور اخرى . . !
احببت ثقافتك . . وعشقت عداااوتك *