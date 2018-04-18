” قرقاش ” يحذر من الأخبار الإيرانية والقطرية الكاذبة ضد الإمارات والسعودية

طلال الضوي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي الدكتور أنور قرقاش أن هناك وسائل إعلام قطرية وإيرانية تستمر في نشر الأخبار الكاذبة ضد الإمارات والسعودية.

وقال قرقاش في تغريدة على ” تويتر ” : تستمر الأخبار الكاذبة من المصادر الإيرانية ضد الإمارات والسعودية مثل وكالة فارس أو جريدة الأخبار، لنتحرى المصدر والمروّج المرتبك دائما لندرك حجم حملة التشويه التي تستهدفنا “.