  • الأربعاء 18

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. عقيل يطبخ لزوجته فرح باستا ويعلمها أكلات رمضان

بالفيديو.. عقيل يطبخ لزوجته فرح باستا ويعلمها أكلات رمضان

بالفيديو.. عقيل يطبخ لزوجته فرح باستا ويعلمها أكلات رمضان
نورة الشهري(صدى):

شارك الفنان عقيل الرئيسي جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل مقطع فيديو له وهو يعلم زوجته فرح الهادي إعداد الباستا وأكلات رمضان .

وظهر عقيل في الفيديو وهو يتسوق من جمعية الاشياء التي يحتاج إليها لعمل الباستا ، وقال عقيل ” فرح بس واقفة وراي وأنا أشتري الأشياء ما تعرف أي شئ .. أقولها ها البودرة حق المكرونة حلوة تقولي إيه كل شئ أقوله تقول إيه وهي ما تعرف شئ ” .

وتابع عقيل وهو بمطبخ منزلهم ” فرح راح اسوي مكرونة بالربيان عمرك ما أكلتي مثلها .. وأتعلمي يافرح لأنك راح تطبخيلنا في رمضان إن شاء الله ” .

وقال عقيل في فيديو آخر ” امي تحضّر كل شيء بيدها وتحفظها في الثلاجة خصيصاً لرمضان، واليوم فرح سوف تتعلم منها كل أسرار الطبخ ” .

وأضاف ” أمي سألت فرح هل سوف تقومين بزيارتنا يومياً في رمضان فردت فرح طبعاً ” ، وفي مرة أخرى كانت والدتي تعدّ السمبوسك وقالت لفرح ” تعالي ساعديني ” ، ثم أضافت فرح ” وفي المرة الثالثة قالت لي لا يوجد منك فائدة ” .

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8841 ] نشر منذ 42 دقيقة

فرح بس واقفة وراي وأنا أشتري الأشياء ما تعرف أي شئ🤔
لاتزعل حبيبي هذا واقع النساء إلا مارحم ربي ـ هي ماتعرف من الزواج إلا ششئ واحد ؟؟؟؟؟
ـ
حقيقة أنا أستغرب من بعض الأمهات بنتها صايرة مخلل في البيت ولافكرت تعلمها ’’الطبخ’’
وإذا ربي كتب لها نصيب تجيك مدرعمة لقفص الزوجية وهي ماتعرف الخمسة من الطمسة أقلها الطبخ.
ـ
طرى لي واحد تزوج وحدة حتى الشاي ماتعرف تعمله وكل يوم يقول يمكن تتعلم ، المهم الرجل جلس ع هالحال حول سنة يوم قفلت معاه ودها لبيت أهلها وقال لأبيها خل أمها تعلمها الطبخ وبعدين يصير خير، قال له أبيها أصلاً أمها ماتعرف تطبخ ، حلههههها😂🤣
ياخسارة فلوسك ياصـــــابر.

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 30 دقيقة

حتى الشئ اللى ف بالك مايعرفونه
والله مايعرفوووونه 🙂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *