بالفيديو.. عقيل يطبخ لزوجته فرح باستا ويعلمها أكلات رمضان

نورة الشهري(صدى):

شارك الفنان عقيل الرئيسي جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل مقطع فيديو له وهو يعلم زوجته فرح الهادي إعداد الباستا وأكلات رمضان .

وظهر عقيل في الفيديو وهو يتسوق من جمعية الاشياء التي يحتاج إليها لعمل الباستا ، وقال عقيل ” فرح بس واقفة وراي وأنا أشتري الأشياء ما تعرف أي شئ .. أقولها ها البودرة حق المكرونة حلوة تقولي إيه كل شئ أقوله تقول إيه وهي ما تعرف شئ ” .

وتابع عقيل وهو بمطبخ منزلهم ” فرح راح اسوي مكرونة بالربيان عمرك ما أكلتي مثلها .. وأتعلمي يافرح لأنك راح تطبخيلنا في رمضان إن شاء الله ” .

وقال عقيل في فيديو آخر ” امي تحضّر كل شيء بيدها وتحفظها في الثلاجة خصيصاً لرمضان، واليوم فرح سوف تتعلم منها كل أسرار الطبخ ” .

وأضاف ” أمي سألت فرح هل سوف تقومين بزيارتنا يومياً في رمضان فردت فرح طبعاً ” ، وفي مرة أخرى كانت والدتي تعدّ السمبوسك وقالت لفرح ” تعالي ساعديني ” ، ثم أضافت فرح ” وفي المرة الثالثة قالت لي لا يوجد منك فائدة ” .