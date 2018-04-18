بالفيديو.. عقيل يطبخ لزوجته فرح باستا ويعلمها أكلات رمضان
شارك الفنان عقيل الرئيسي جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل مقطع فيديو له وهو يعلم زوجته فرح الهادي إعداد الباستا وأكلات رمضان .
وظهر عقيل في الفيديو وهو يتسوق من جمعية الاشياء التي يحتاج إليها لعمل الباستا ، وقال عقيل ” فرح بس واقفة وراي وأنا أشتري الأشياء ما تعرف أي شئ .. أقولها ها البودرة حق المكرونة حلوة تقولي إيه كل شئ أقوله تقول إيه وهي ما تعرف شئ ” .
وتابع عقيل وهو بمطبخ منزلهم ” فرح راح اسوي مكرونة بالربيان عمرك ما أكلتي مثلها .. وأتعلمي يافرح لأنك راح تطبخيلنا في رمضان إن شاء الله ” .
وقال عقيل في فيديو آخر ” امي تحضّر كل شيء بيدها وتحفظها في الثلاجة خصيصاً لرمضان، واليوم فرح سوف تتعلم منها كل أسرار الطبخ ” .
وأضاف ” أمي سألت فرح هل سوف تقومين بزيارتنا يومياً في رمضان فردت فرح طبعاً ” ، وفي مرة أخرى كانت والدتي تعدّ السمبوسك وقالت لفرح ” تعالي ساعديني ” ، ثم أضافت فرح ” وفي المرة الثالثة قالت لي لا يوجد منك فائدة ” .
رند[ عدد التعليقات: 8841 ] نشر منذ 42 دقيقة
فرح بس واقفة وراي وأنا أشتري الأشياء ما تعرف أي شئ🤔
لاتزعل حبيبي هذا واقع النساء إلا مارحم ربي ـ هي ماتعرف من الزواج إلا ششئ واحد ؟؟؟؟؟
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حقيقة أنا أستغرب من بعض الأمهات بنتها صايرة مخلل في البيت ولافكرت تعلمها ’’الطبخ’’
وإذا ربي كتب لها نصيب تجيك مدرعمة لقفص الزوجية وهي ماتعرف الخمسة من الطمسة أقلها الطبخ.
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طرى لي واحد تزوج وحدة حتى الشاي ماتعرف تعمله وكل يوم يقول يمكن تتعلم ، المهم الرجل جلس ع هالحال حول سنة يوم قفلت معاه ودها لبيت أهلها وقال لأبيها خل أمها تعلمها الطبخ وبعدين يصير خير، قال له أبيها أصلاً أمها ماتعرف تطبخ ، حلههههها😂🤣
ياخسارة فلوسك ياصـــــابر.
……..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 30 دقيقة
حتى الشئ اللى ف بالك مايعرفونه
والله مايعرفوووونه 🙂