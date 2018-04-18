بالصور..تفاصيل اجتماع الشؤون الإسلامية و الإدارة العامة للمرور

سعيد العجل(صدى):

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالتها لشؤون المساجد اجتماعا مع الإدارة العامة للمرور، اليوم ، في مقر الوزارة بالرياض ؛ من أجل إعداد مذكرة تفاهم لنشر الوعي المروري لدى كافة فئات المجتمع.

ويأتي ذلك لما للوزارة من أثر بالغ في تعزيز وتطوير دور المساجد والمنابر والندوات والمحاضرات العلمية، وكذلك حسابات الدعاة والخطباء في تسليط الضوء على المخالفات المرورية وتأثيرها في المجتمع من حوادث وخسائر مادية وبشرية.

وفي هذا الشأن، قال وكيل الوزارة لشؤون المساجد الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل: إن الدولة بذلت جهودا كبيرة ممثلة في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية؛ من أجل الوصول إلى الوعي الكامل بالسلامة المرورية، والحفاظ على سلامة وأمن قائد المركبة ، ومرافقيه ومن يسلك الطرق في المملكة.

وشدد فضيلته على أهمية التوعية المركزة في المسائل المتعلقة بالسلامة المرورية وقال : ــ إن مسألة التوعية مهمة جداً لأن الأخطار والكوارث التي تحدث في المجتمعات إذا لم يكن في المجتمع توعية وأسلوب ناجح للتعامل معها ستكون الخسائر فادحة لكن لو كان المجتمع بمختلف أطيافه ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا لديهم التوعية وطرق التعامل مع هذه الأحداث لكانت الخسائر لو حدثت قليلة جداً.

وأعرب آل مسبل عن الاستعداد الكامل من قبل الوزارة في هذا الصدد، وقال: نحن على استعداد في وزارة الشؤون الإسلامية للتعاون مع الإدارة بما يسهم في تخفيف الحوادث ، والوصول بالأمن والسلامة المرورية لأعلى الدرجات.

من جانبه، قدم سعادة مدير الإدارة للمرور اللواء محمد بن عبد الله البسامي شكره وتقديره لوكيل الوزارة الشيخ عازب آل مسبل؛ لإعطاء الإدارة الفرصة للاجتماع مع منسوبي الوكالة؛ لمناقشة هذا الأمر المهم، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل حالياً على مجموعة كبيرة من المسارات أحدها هو مسار التوعية، وللمنابر دور كبير في إيصال أهمية الحفاظ على الأرواح والحريات، والتوعية بذلك.

وقال البسامي: إن ما نشاهده حالياً نزيف جعلنا نبادر إلى الوزارة بوصفها جهة حاضنة لهذا النشاط؛ لقناعتنا بأنه لا بد من الشراكة المجتمعية من خلال استغلال منبر الوزارة، فهناك دعاة لهم تأثير وخطباء لهم تأثير وحضور كبير يوم الجمعة، وسنخرج ــ بفضل الله تعالى ـــ باستجابة تخدم الأسر والمجتمع والشارع من خلال كلمة مؤثرة أو توجيه إيجابي أو شرح بعض السلوكيات التي تؤثر في حريات الآخرين.

وأضاف : إننا في الإدارة العامة للمرور نطمح إلى تفعيل الشراكة مع الوزارة وتأطيرها وإلى وضع برنامج وآلية تخدم التنفيذ على مستوى المملكة ، لافتا إلى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية شخصياً بالجانب المروري، وإلى متابعته لحظة بلحظة، كما أن هناك لجنة وزارية ترعى الجانب المروري في مجلس الاقتصاد والتنمية، وكان أحد مبادراتها ضرورة وجود شراكة بين الإدارة العامة للمرور والوزارة.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من: فضيلة الشيخ سعد بن صالح اليحيى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد، والدكتور فهد بن عبدالله الخليفة مدير معهد الأئمة والخطباء، ومدير الخدمات الإدارية في وكالة المساجد سعد بن سعود الرشود ، ومدير مكتب الوكيل علي بن حزام الصغير ، ومدير التنسيق والمتابعة في مكتب الوكيل محمد بن صالح المقبل.

ومن جانب الإدارة العامة للمرور العميد سلمان الجميعي مدير إدارة السير، والمهندس عبدالله الأحمري مدير إدارة السلامة المرورية، والمقدم الدكتور محمد بن سعيد القحطاني مدير مكتب المبادرات ، ومدير إدارة التخطيط والتطوير المقدم فرحان بن شرير العنزي ، والمقدم الدكتور محمد بن علي القحطاني مدير إدارة العلاقات العامة .