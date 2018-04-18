بالفيديو..شجار بالأيدي بين الحضور بمهرجان شرورة في نجران

راشد آل شريه(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول معركة دارت بين مجموعة من الشباب في مهرجان شرورة السياحي بمنطقة نجران.

وحدثت المشاجرة بسبب التزاحم والفوضى فيما بين الحاضرين،بسبب التدافع نحو المكان لمشاهدة إحدى الفعاليات بالمهرجان.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن استياءهم من سوء التنظيم والفوضى المنتشرة بالمهرجان، وعدم التزام الحاضرين بالتعليمات.