بالفيديو..شجار بالأيدي بين الحضور بمهرجان شرورة في نجران
أظهر مقطع فيديو متداول معركة دارت بين مجموعة من الشباب في مهرجان شرورة السياحي بمنطقة نجران.
وحدثت المشاجرة بسبب التزاحم والفوضى فيما بين الحاضرين،بسبب التدافع نحو المكان لمشاهدة إحدى الفعاليات بالمهرجان.
وأعرب رواد مواقع التواصل عن استياءهم من سوء التنظيم والفوضى المنتشرة بالمهرجان، وعدم التزام الحاضرين بالتعليمات.
هزيم[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
مو كفو فعاليات.
والله في قلبي شي ودي اقوله عنهم.
بس.
اجل فعاليات في شروره مدري نجران.
فعاليات مضاربه والله.
من عرعر[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 21 دقيقة
دام عزك يا وطن