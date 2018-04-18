تقليص فترات إنتظار المرضى في مستشفى ينبع العام

سعيد العجل(صدى):

أسهم تنفيذ برنامج أداء الصحة في مستشفى ينبع العام في تخفيض مدة إنتظار المريض بالعيادات الخارجية إلى 17 دقيقة بدلاً من 41 دقيقة ، كما تمكن المستشفى من تخفيض مدة كتابة تقارير فحوصات الأشعة المقطعية لمرضى العيادات الخارجية إلى 20 ساعة بدلا من 50 ساعة .

وفي نفس السياق إستطاع المستشفى ومن خلال تطبيق برنامج أداء الصحة تخفيض متوسط مدة إقامة مرضى حديثي الولادة بقسم العناية المركزة إلى 6.8 يوماً بدلاً من 7.9 يوماً ، كما أستطاع المستشقى رفع نسبة خروج المرضى في نهاية الأسبوع إلى 24 % بدلاً من 8 ٪؜ .

تجدر الإشارة أن برنامج أداء الصحة يشمل حاليًا 70 مستشفىً رئيسً، تسعة منها مستشفيات للصحة النفسية، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات وهي: “الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات “، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.

‎ويستهدف برنامج ” أداء الصحة ” رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات