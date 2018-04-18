لحم التماسيح والعناكب والسلاحف بقائمة مطعم أمريكي

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة وتبدو صادمة، يقدم أحد المطاعم الأمريكية، إلى زبائنه الطعام، ويضع بأطباقه العناكب الضخمة ذات الشعر الكثيف، وشطائر اللحم المصنوعة من التماسيح، والثعابين، والسلاحف.

ويعطي هذا المطعم الموجود في قرية ” دورهام ” في ولاية كارولينا الشمالية، لزبائنه فرصة تجربة العناكب المملحة قليلاً، والمخبوزة بالفرن ، وعلى الراغبين في تجربتها الاشتراك في سحب بقيمة 30 دولاراً.

ويعود سبب هذا السحب إلى بدء المطعم لما يُسمى بشهر أنواع اللحوم الغريبة من نوعها.