” التعليم الأهلي ” بمكة في زيارة ميدانية لمدرسة منارة أم القرى الإبتدائية

أحلام الجهني(صدى):

باشر التعليم الأهلي في مكة المكرمة الزيارات الميدانية لمدارس التعليم الأهلي للمرحلة الابتدائية لمتابعة برنامج التقويم ضمن فريق هيئة تقويم التعليم ، التي تستهدف تقويم الأداء المدرسي من جوانب متعددة.

وبدأت الزيارة بتاريخ يوم الأحد /٧/٢٩إلى يوم الثلاثاء ٨/١، من قبل اخصائيات هيئة التقويم ،إخصائية تقويم أ. هيفاء حافظ ، واخصائية القويم أ.عائشة عسيري.

وجاءت الزيارة بهدف تقويم الأداء المدرسي من كافة الجوانب ” جودة القيادة المدرسية – التعلم والتدريس – جودة البيئة المادية ” .

ومن الأهداف التفصيلية : تحسين وتطوير الأداء المدرسي بشكل مستمر- تعزيز الممارسات التربوية الإيجابية داخل المدرسة- تحسين الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، من خلال المعايير المعتمدة لدى هيئة تقويم التعليم.

وسيتم تزويد المدرسة بالتقارير التي تحتوي على المقترحات والتوصيات من قبل هيئة التقويم في الرياض بعد الاطلاع على التقارير المرفوعة من قبل الاخصائيات وتفريغ نتائج الاستبيانات .