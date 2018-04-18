الإجراءات التي تم اتخاذها بحق سيدة قادت سيارتها قبل موعد السماح
على خلفية مقطع فيديو متداول أظهر سيدة وهي تقود سيارتها بالطريق العام، قبل موعد السماح للسيدات بالقيادة، قام المرور السري بوضع خطة لضبطها، وبالفعل تم تنفيذ الخطة.
وبررت السيدة وهي تعمل طبيبة بمستشفى الملك فهد، الواقعة بأنها اضطرت للقيادة بنفسها للذهاب إلى عملها نظرا لظروف زوجها الصحية.
وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطبيبة، وأخذ تعهد على زوجها بعدم تسليما السيارة مرة أخرى.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1527 ] نشر منذ 2 ساعتين
القادم مذهل
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 42 دقيقة
المفترض تمنع من القياده مدى الحياة لانها خالفت النظام
يعني طبيبه ماتقدرين تطلبين اوبر او كريم ؟
عجيب