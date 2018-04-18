الأرصاد تتوقع سحبا رعدية ممطرة على 6 مناطق

علي القحطاني (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأربعاء، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الحدود الشمالية ، الجوف ، الشرقية ، الرياض ، المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.