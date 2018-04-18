” الجرافيتي ” و ” الزومبا ” أبرز فعاليات مهرجان الألوان بجدة

نايف السالم(صدى):

تشهد محافظة جدة ، غدًا الخميس، إنطلاق فعاليات مهرجان الألوان على مستوى المنطقة الغربية.

وتضم فعاليات المهرجان ” جدارية الفن الجرافيتي ” ، و” رياضة الزومبا ” ، و” عروض الأضواء “، وسط مشاركة الحضور باللعب بألوان الهولي في بيئة تفاعلية لجميع الفئات العمرية، وذلك بطريق الملك عبدالعزيز في جدة .

وأفادت مدير عام مهرجان الألوان الرئيس التنفيذي لشركة المناسبات المتميزة أبرار شلبية، أن المهرجان الذي سيستمر ثلاثة أيام.

ويشمل المهرجان أربع مناطق رئيسية: الأولى العروض الترفيهية التي ستمنح الزوار تجربة، والثانية منطقة الفن وسيتم من خلالها استقطاب المواهب الفنية من جميع أنحاء المملكة لعرض لوحاتهم، وتوفير الرسم الحي للحضور، ومنطقة أخرى للأطفال للعب بألوان الهولي، ورسم الوجوه، وتسلق الجدران والتعلق بالحبال والخيام الهوائية، وعرض الدمى الذي يجمع بين التعليم والمرح وعالم سمسم، إضافةً إلى توفير منطقة مخصصة للشباب للتنافس بتشكيل فرق شبابية ، وتجربة الألعاب بطريقة مختلفة كلعبة لودوا ستار الشهيرة.