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بالفيديو..لحظة مداهمة عيادة تجميل وهمية بأطباء بيطريين

بالفيديو..لحظة مداهمة عيادة تجميل وهمية بأطباء بيطريين
حمود العنزي (صدى):

وثق عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، فيصل العبد الكريم، لحظة مداهمة مركز تجميل وهمي مخالف بالرياض، العاملين فيه ليسوا أطباء.

وأوضح العبد الكريم أن العاملين بالمركز يصنعون ” البوتكس ” بغرفة الحارس، وأن أطباء التجميل متمثلين في مندوب وبيطري.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه تخزين مواد التجميل والأدوات والبوتوكس والفيلر وغيرها ، فوق ” السطح ” ،الأمر الذي يوضح سوء التخزين.

وتم تنفيذ المداهمة بحضور ممثلي من وزارات الصحة، والتجارة، والعمل، وشرطة الرياض، والبحث الجنائي، والزكاة والدخل، و الغذاء والدواء ،وأمانة الرياض.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 44 دقيقة

آه ،،، واويح قلبي.
حسبي الله على كل متستر وخائن.

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 20 دقيقة

فيصل العبدالكريم ( الله يعطيك الصحه والعافيه والله يوفقك في حياتك ) على جهودك لحمايه المجتمع وعلى توعيتك الناس , اشكرك من القلب

[ عدد التعليقات: 16506 ] نشر منذ 17 دقيقة

طبيب بيطري !!!!!! ابحث عن من سمح له او ساعده من الداخل

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