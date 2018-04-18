بالفيديو..لحظة مداهمة عيادة تجميل وهمية بأطباء بيطريين

حمود العنزي (صدى):

وثق عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، فيصل العبد الكريم، لحظة مداهمة مركز تجميل وهمي مخالف بالرياض، العاملين فيه ليسوا أطباء.

وأوضح العبد الكريم أن العاملين بالمركز يصنعون ” البوتكس ” بغرفة الحارس، وأن أطباء التجميل متمثلين في مندوب وبيطري.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه تخزين مواد التجميل والأدوات والبوتوكس والفيلر وغيرها ، فوق ” السطح ” ،الأمر الذي يوضح سوء التخزين.

وتم تنفيذ المداهمة بحضور ممثلي من وزارات الصحة، والتجارة، والعمل، وشرطة الرياض، والبحث الجنائي، والزكاة والدخل، و الغذاء والدواء ،وأمانة الرياض.