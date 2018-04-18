بالفيديو..لحظة مداهمة عيادة تجميل وهمية بأطباء بيطريين
وثق عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، فيصل العبد الكريم، لحظة مداهمة مركز تجميل وهمي مخالف بالرياض، العاملين فيه ليسوا أطباء.
وأوضح العبد الكريم أن العاملين بالمركز يصنعون ” البوتكس ” بغرفة الحارس، وأن أطباء التجميل متمثلين في مندوب وبيطري.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه تخزين مواد التجميل والأدوات والبوتوكس والفيلر وغيرها ، فوق ” السطح ” ،الأمر الذي يوضح سوء التخزين.
وتم تنفيذ المداهمة بحضور ممثلي من وزارات الصحة، والتجارة، والعمل، وشرطة الرياض، والبحث الجنائي، والزكاة والدخل، و الغذاء والدواء ،وأمانة الرياض.
بلاغ صباح اليوم على مركز تجميل وهمي ومخالف بإجرام لدرجة يصنعون البوتكس بغرفة الحارس، واطباء التجميل مندوب وبيطري!#اقوى_مداهمه حضرتها شخصيا (الصحة، التجارة،العمل،شرطة الرياض،البحث الجنائي،الزكاة والدخل، الغذاء والدواء،امانة الرياض،صحة البيئة)
لا أعرف ماذا أختار لكم من السنابات! pic.twitter.com/wp1qzFBZKK
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) ١٧ أبريل، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 44 دقيقة
آه ،،، واويح قلبي.
حسبي الله على كل متستر وخائن.
عليان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 20 دقيقة
فيصل العبدالكريم ( الله يعطيك الصحه والعافيه والله يوفقك في حياتك ) على جهودك لحمايه المجتمع وعلى توعيتك الناس , اشكرك من القلب
abu ammar[ عدد التعليقات: 16506 ] نشر منذ 17 دقيقة
طبيب بيطري !!!!!! ابحث عن من سمح له او ساعده من الداخل