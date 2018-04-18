” مساند ” يوضح شروط إصدار التأشيرة البديلة

عادل الحربي (صدى):

ومن ضمن تلك الشروط ترحيل العامل خلال فترة التجربة المسموح بها نظامًا، وهي 90 يومًا من تاريخ الوصول.

وتضمن الشرط الثاني أن تكون حالة الشخص في نظام ” أبشر ” خروج نهائي، وعدم تجاوز الحد الأعلى للتأشيرات المسموح به، ويتحمل مكتب الاستقدام جميع النفقات المترتبة على الترحيل.

وأوضح ” مساند ” أن مدة الاستقدام المتفق عليها تصل في المتوسط إلى 90 يومًا، وفي حال تأخر وصول عامل الخدمة المنزلية أكثر من المدة المتفق عليها، تُحْتَسَب غرامة 100 ريال يوميًّا عن التأخير، على ألا تتجاوز الغرامات 10 % من إجمالي تكاليف الاستقدام في العقد.