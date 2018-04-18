متعافون من السرطان يروون كيفية استيعابهم للمرض وتغلبهم عليه

علي القحطاني (صدى):

السرطان مرض لعين، يعاني منه الكثيرون، ويبقى أمام مريض السرطان خيارين إما التغلب على المرض والعلاج والمثابرة، إما الخوف من مواجهته والاستسلام للأمر الواقع، حيث يعتبر العامل النفسي من أعم عوامل الشفاء من أي مرض.

وروى مجموعة من المتعافون من السرطان رحلتهم مع المرض ومرحلة العلاج، وصبرهم حتى تمكنوا من الانتصار عليه.

وقالت نورة المحارب إحدى المتعافيات ،أنها خضعت للعلاج الإشعاعي وكان معظم المحيطين بها ذوو طاقة سلبية، لكنها تجنبتهم وحاربت المرض، حتى تخطت فترة العلاج.

بينما أوضح المتعافي محمد شراحيلي أنه لحظة علمه بالمرض، كان مصدوما جدا، وأخذ وقتا طويلا حتى استوعب الأمر، مشيرًا إلى أن مريض كان بجانبه في المستشفى كان سببا في تقوية عزيمته.

جاء ذلك في لقاء نظمته جمعية مكافحة السرطان بمناسبة اليوم العالمي للمتعافين من المرض.