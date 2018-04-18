بالفيديو.. الروبوت صوفيا تعبر عن استياءها من عنف البشر

متابعات (صدى):

أعربت الروبوت صوفيا، عن استياءها الشديد من اتجاه معظم البشر إلى أساليب العنف، آملة أن يثبتوا لها عكس ذلك يوما ما .

وأكدت صوفيا أنه لا بديل عن الحياة البشرية، مشيرة إلى أن البشر يضعون قيمهم في الآليين الذين يصنعونهم.

وقالت : ” لهذا حاول صانعي أن يجعلني مُتعاطفة على قدر الإمكان حتى يكون لنا مستقبل بحيث يكون البشر والآليون أصدقاء، ونقدر بعضنا الآخر “.

يذكر أن صوفيا هي روبوت شبيه بالبشر صممته شركة ” هانسون روبوتيكس ” الموجودة في هونغ كونغ.

وصممت كي تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشري وتصرفاته، ولكي تعمل مع البشر، وقدمت بعدة مؤتمرات إلى العلن.

حصلت صوفيا في أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية، لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية.