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بالفيديو..الشؤون الإسلامية: الأحناف أفتوا بجواز كشف وجه المرأة

بالفيديو..الشؤون الإسلامية: الأحناف أفتوا بجواز كشف وجه المرأة
حمود العنزي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية سليمان العيدي ،أن جميع أئمة وفقهاء الأحناف عليهم رحمة الله أفتوا بجواز كشف المرأة لوجهها.

وقال العيدي خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” ، أن الفقهاء الأحناف أجازوا بكشف المرأة لوجهها في الطائرات وفي السفن وفي كل مكان ولم يُنكر أحد عليهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 19 دقيقة

طمبق طمبق طمبق
طمبق طمبق🥁🥁🥁

[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 14 دقيقة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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