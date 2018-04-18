بالفيديو..الشؤون الإسلامية: الأحناف أفتوا بجواز كشف وجه المرأة
أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية سليمان العيدي ،أن جميع أئمة وفقهاء الأحناف عليهم رحمة الله أفتوا بجواز كشف المرأة لوجهها.
وقال العيدي خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” ، أن الفقهاء الأحناف أجازوا بكشف المرأة لوجهها في الطائرات وفي السفن وفي كل مكان ولم يُنكر أحد عليهم.
#فيديو | شاهد المتحدث باسم #وزارة_الشؤون_الإسلامية يعلن رسميا: جميع أئمة وفقهاء الأحناف عليهم رحمة الله أفتوا بجواز كشف المرأة لوجهها في الطائرات وفي السفن وفي كل مكان ولم يُنكر أحد عليهم .
.#السعودية pic.twitter.com/BdgIg88pCc
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) ١٨ أبريل، ٢٠١٨
sma_abha[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 19 دقيقة
طمبق طمبق طمبق
طمبق طمبق🥁🥁🥁
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 14 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يخارجنا