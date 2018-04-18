بالفيديو..الشؤون الإسلامية: الأحناف أفتوا بجواز كشف وجه المرأة

حمود العنزي (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية سليمان العيدي ،أن جميع أئمة وفقهاء الأحناف عليهم رحمة الله أفتوا بجواز كشف المرأة لوجهها.

وقال العيدي خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” ، أن الفقهاء الأحناف أجازوا بكشف المرأة لوجهها في الطائرات وفي السفن وفي كل مكان ولم يُنكر أحد عليهم.