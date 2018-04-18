موعد القبول ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال بكلية الشرق العربي

حمود العنزي (صدى):

أعلنت كلية الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض، عن موعد استقبال طلبات القبولببرنامج ماجستير إدارة الأعمال ، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 1439/8/1هـ.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في الإدارة الإعلامية بالمملكة، والمساهمة في إدارة المحتوى الإعلامي من أجل خدمة قضايا المجتمع.

وتمثلت شروط القبول فى البرنامج في أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله من جامعة معترف بها ، ويجوز لمجلس الكلية – بصورة استثنائية – النظر فى قبول الحاصلين على جيد مرتفع.