سامي الجابر لجماهير الهلال: ” دعمكم و نقدكم دائما محل اهتمام “

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الهلال سامي الجابر أن دعم ونقد وآراء جماهير الهلال دائما محل اهتمام وتقدير، واعدًا بأن النادي سيظل عند مستوى تطلعات القيادة الرياضية والجماهير الهلالية.

ووجه الجابر التهنئة إلى أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتماد رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ ترشيحهم.

وقال الجابر : ” بدأ العمل و أتمنى من الجمهور الهلالي أن يكون عوناً لنا في المرحلة المهمة للرياضة السعودية لجعل جميع الأندية جاهزة لمرحلة ينتظرها الجميع وهي مرحلة التخصيص “.

وأضاف : ” فيما يتعلق بسداد المستحقات العاجلة على النادي كل الشكر لمعالي رئيس الهيئة لتفاعله السريع وغير المستغرب مع الهلال وجميع الأندية ” ، مضيفا : ” الآراء الجماهيرية تحترم حول قدرة الهلال و رجاله على السداد لحماية الهلال من الحرمان من التسجيل “.

وتابع : ” كان و سيظل رجال الهلال و أعضاء شرفه وجماهيره هم خير سند وعون لبقاء هذا الكيان زعيماً و سيظل كذلك بدعمهم و وقوفهم و المدرج الفخم صف واحداً “.

واستكمل: ” أمامنا ٤٨ ساعة قبل قرار حرمان الهلال من التسجيل فالشكر لمعالي المستشار لتفاعله السريع بإنهاء هذه المشكلة بزمن قياسي كعادته مع جميع الأندية السعودية “.