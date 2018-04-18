شاهد ماتحويه الكعبة المشرفة من الداخل

عادل الحربي (صدى):

يوجد لدى الكثيرون فضول لمعرفة ومشاهدة ماتحويه الكعبة المشرفة من الداخل، وماتحويه بداخلها.

وأظهر مقطع فيديو الكعبة من الداخل حيث تحتوي على 3 أعمدة خشبية حاملة للسقف، والتي وضعها الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير.

ويصل عمر تلك الأعمدة إلى أكثر من 1350 عاما، ويوجد بين الأعمدة مدادا معلق به بعض هدايا الكعبة ،لكل منها قاعدة خشبية مربعة بها نقوش.

يذكر أنه في عهد الملك خالد بن عبد العزيز، تمت صناعة باب جديد للكعبة المشرفة، صممه المهندس المصري منير الجندي، وصُنع الباب من الذهب الخالص بوزن إجمالي بلغ 280 كجم تقريباً عيار 99.99.

وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز، تم استبدال أعمدة الكعبة الخشبية التي يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام بأخرى جديدة من خشب “التيك” الصلب جلبت من بورما ” ميانمار “، ويتميز هذا النوع من الأخشاب بثبات شكله بعد الاستخدام ومقاومته الشديدة للعوامل الجوية مثل الحرارة والرطوبة والماء، وذلك ضمن عملية ترميم شاملة أزيل خلالها سقف الكعبة وأعيد بناؤه ورممت الأحجار المتآكلة ودعمت الأرضية بالرخام.