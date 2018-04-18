بالفيديو..خطأ طبي يتسبب في شلل فتاة كانت تعاني من ” نزلة برد “

علي القحطاني (صدى):

بات تعرض البشر لأضرار جسيمة بسبب الأخطاء الطبية أمر معتاد عليه، فهو يحدث في مختلف الدول على مستوى العالم، وتنتهي الأخطاء الطبية إما بفقدان المريض أو معاناة يعاني منها طيلة حياته.

وفي هذا السياق روى مواطن معاناة ابنته التي أصيبت بشلل في الجزء الأيمن من جسدها، جراء خطأ طبي، بينما كان كل ماعانت منه هو ارتفاع في درجة الحرارة بسبب نزلة برد.

وكشف والد المريضة خلال لقاءه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، معاناة ابنته التي بدأت قبل 5 سنوات، عندما أصيبت بنزلة برد شديدة أدت لارتفاع درجة حرارتها، وبالذهاب للمستشفى شخصت حالتها على أنها ” التهاب رئوي “.

وأوضح الأب أنه بعد شهر من العلاج لاحظ تدهور حالة ابنته، وتورمت قدمها، وتم تحويلها لمدينة الملك فهد الطبية، وهي تعاني من جلطة وشلل في قدمها.

وأشار إلى أنه من وقتها وحتى الآن لم يحصل على حق ابنته بعدما رفع قضية ضد الطبي المعالج والمستشفى.