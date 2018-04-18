” الحوثي ” تعترف بمصرع ثاني أبناء قيادي مدرج بلائحة المملكة للإرهابين

فهمي محمد(صدى):

لقي ثاني أبناء القيادي الحوثي البارز فضل محمد المطاع، المطلوب بقائمة الإرهابيين التي أعلنتها المملكة مصرعه، في المعارك مع قوات الجيش اليمني بصعدة.

واعترفت الميليشيا الإرهابية ، الثلاثاء بمصرع يونس المطاع، الذي قتل إلى جانب مجموعة كبيرة من الميليشيات الحوثية في هجوم الجيش اليمني على مواقعهم بمديرية كتاف في صعدة.

يذكر أن المطاع كان قد أصدر فتوى قام فيها بتكفير الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولين آخرين ، داعيا لقتل اليمنيين.