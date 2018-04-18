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عملان وطنيان لفنان العرب بعد نجاح جولات ولي العهد الخارجية

عملان وطنيان لفنان العرب بعد نجاح جولات ولي العهد الخارجية
نورة الشهري (صدى):

تزامنا مع النجاحات التي أثمرتها جولات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – ، قام فنان العرب محمد عبده ، بطرح عملين وطنيين جديدين.

ويحمل العمل الاول اسم ” ياتاج راسي ” ، والعمل الفني الثاني حمل عنوان ” ياسيد السادة ” ،من كلمات الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

يذكر أن الجولات التي قام بها ولي العهد كانت محل فخر واعتزاز المواطنين ، متوجة بالنجاحات السياسية والاقتصادية التي سجلتها الجولات والانجازات.


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