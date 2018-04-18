القحطاني: عدد المتدربين في مراكز الابتكار 4 أضعاف جيش قطر

علي القحطاني (صدى):

أكد رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود القحطاني، الثلاثاء، على عدم تحمل الاتحاد أي تكاليف لقيمة الاتفاقية النهائية مع شركة جوجل المتضمنة إنشاء مركز ابتكارات جوجل Google Innovation Hub.

وقال القحطاني : ” لم ندفع ريالًا، تشغيلها سيكون بناء على نموذج شراكة فريد بين الاتحاد وجوجل والأندية الأعضاء والرعاة “.

وأوضح أن عدد المتدربين سنوياً في المراكز يعادل 4 أضعاف جيش الجزء الشرقي من جزيرة سلوى ” قطر “، لافتاً إلى أن القيمة الفعلية للعقد هي تأهيل أبناء والبنات الوطن بالتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

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