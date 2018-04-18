فيصل القاسم يهاجم العفاسي والأخير يرد: أتشرف أن يكون خصمي التكفيريين

علي القحطاني (صدى):

نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم تغريدة هاجم فيها القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي، ليرد الأخير مستنكرا من ذلك الهجوم.

وقال العفاسي : ” هزلت! حتى فيصل القاسم ربىٰ لحية وقام يتكلم عن الدعوة مع العلم بأن الداعية المقصود هو معتقل في غونتانامو! “.

وتابع : ” أنا أتشرف أن يكون خصمي التكفيريين ومن حالفهم من مرتزقة عزمي بشارة الذين ينكرون فضل أولياء نعمتهم ويحتمون بجوازهم البريطاني! أين إسلامك وطنيتك عروبتك؟ “.

ونشر العفاسي مقطع فيديو للقاسم كان يفتخر فيه بحمله جواز سفر بريطاني، ويقول : ” أتذكر وبعد جهد جهيد اخترنا حلقة عن مجلس التعاون الخليجي وقلت لنفسي في واقع الأمر سأقدم حلقة قوية جدا وليحدث ما يحدث، في نهاية المطاف لدي جواز سفر بريطاني أستطيع أن أعود لبريطانيا حيث شئت “.