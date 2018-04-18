التعادل الإيجابي يخيم على مباراة سيلتا فيجو وبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة سيلتا فيجو و برشلونة، الثلاثاء، بالتعادل الإيجابي 2-2 ، بالمرحلة الـ33 من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وأحرز أهداف برشلونة كل من الفرنسي الصاعد عثمان ديمبلي بهدف في الدقيقة 36 ، وباكو الكاسير الهدف الثاني في الدقيقة الـ 64 .

بينما أحرز جوني كاسترو الهدف الأول لسيلتا فيجو في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، و ياجو اسباس الهدف الثاني في الدقيقة .82

وحافظ برشلونة على صدارته برصيد 83 نقطة بفارق 12 نقطة بينه وبين اتلتيكو مدريد ،الذي يلتقي مع مضيفه ريال سوسيداد غدا الأربعاء.