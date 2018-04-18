  • الأربعاء 18

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. جامعة الملك سعود تسمح بحضور العائلات حفل التخرج

بالفيديو.. جامعة الملك سعود تسمح بحضور العائلات حفل التخرج

بالفيديو.. جامعة الملك سعود تسمح بحضور العائلات حفل التخرج
علي القحطاني (صدى):

أنطلق حفل تخريج الدفعة السابعة والخمسين من طلاب جامعة الملك سعود بالمدينة الجامعية، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأوضحت صور تم تداولها قيام جامعة الملك سعود بالسماح للعائلات بحضور حفل التخرج لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها وبحضور أمير الرياض.

يذكر أن مجموع عدد الخريجين للدفعة الـ57 بلغ عشرة آلاف ومائة وستة وأربعين خريجا وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *