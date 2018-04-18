بالفيديو.. ” الجاسر ” : طريقة عودة ” المولد ” من ليفانتي غير احترافية
علق الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، على عودة فهد المولد إلى الاتحاد بعد رحيله عن ليفانتي الإسباني.
وقال ” الجاسر ” عبر برنامج ” الخيمة ” ، إن إذا كان صحيح أن اللاعب أبلغ ليفانتي أنه يريد إذن لأجازة وبعد أخذها لم يعد؛ فإن هذا الأمر غير احترافي.
وأشار ” الجاسر ” إلى أن تصريحات ” ماركا الإسبانية ” بشأن المولد وطريقته عودته ستضر اسم اللاعب السعودي ليس ” المولد ” فقط.
يجدر الإشار إلى أن ” ماركا ” الإسبانية قالت إن ” المولد ” طلب إذن من ليفانتي ليسافر إلى المملكة لحضور عزاء أحد أقاربه، واختفى بعد ذلك ولم يرد على اتصالاتهم.
عبدالكريم الجاسر – إذا كان خبر الماركا صحيح فهد المولد أساء للاعب السعودي #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/u9wQkevW8p
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٧ أبريل، ٢٠١٨
اترك تعليقاً