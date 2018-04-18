بالفيديو.. ” الجاسر ” : طريقة عودة ” المولد ” من ليفانتي غير احترافية

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، على عودة فهد المولد إلى الاتحاد بعد رحيله عن ليفانتي الإسباني.

وقال ” الجاسر ” عبر برنامج ” الخيمة ” ، إن إذا كان صحيح أن اللاعب أبلغ ليفانتي أنه يريد إذن لأجازة وبعد أخذها لم يعد؛ فإن هذا الأمر غير احترافي.

وأشار ” الجاسر ” إلى أن تصريحات ” ماركا الإسبانية ” بشأن المولد وطريقته عودته ستضر اسم اللاعب السعودي ليس ” المولد ” فقط.

يجدر الإشار إلى أن ” ماركا ” الإسبانية قالت إن ” المولد ” طلب إذن من ليفانتي ليسافر إلى المملكة لحضور عزاء أحد أقاربه، واختفى بعد ذلك ولم يرد على اتصالاتهم.