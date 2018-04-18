3 قضايا تلاحق الهلال أمام الفيفا.. قضية ماتياس على رأسها

نواف السالم(صدى):

بلغت مجموع القضايا المسجلة ضد نادي الهلال، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم 3 قضايا.

ويأتي على رأس الثلاث قضايا، قضية اللاعب ماتياس بريتوس؛ والذي طالب إدارة الأزرق بدفع 550 ألف يورو، بجانب مطالب ناديه السابق الذي يرغب في الحصول على حصته من انتقال اللاعب من الهلال إلى نادي كويريتاريو المكسيكي.

ويمتلك القضية الثانية التي تواجه الأزرق اللاعب إلتون الميدا مهاجم الهلال السابق، والذي يطالب بمستحقات بلغت450 ألف يورو، بينما القضية الثالثة هي قضية الروماني ميهاي بينتيلي الذي يطالب بمبلغ 750 ألف يورو.

يجدر الإشارة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، أعلن عن تكفله بسداد قضايا مستعجلة بقيمة 8 ملايين ريال على الزعيم .

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