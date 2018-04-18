بعد الإعلان عن رحيله.. جماهير الزعيم تتمسك بميليسي

طلال الغامدي(صدى):

رفضت جماهير الهلال، اليوم الثلاثاء، تقبل الأنباء التي انتشرت حول رحيل محترف الأزرق نيكولاس ميليسي.

وانتقدت جماهير الزعيم الإدارة برئاسة سامي الجابر؛ لرغبتهم في استبعاد ميليسي؛ معتبرين أن الأمر غير منطقي.

وتمسك الجماهير باللاعب، مشيرين إلى أنه يقوم بـ 3 أدوار،وهم: ” افتكاك، صناعة، زيادة عددية ” ، مؤكدين على أنه يمتلك روح يفتقدها الكثير من أبناء الهلال الأصليين.

يجدر الإشارة إلى أن سامي الجابر رئيس الهلال، أبدى نيته في الاستغناء عن 4 من محترفي الزعيم مع الإبقاء على إدواردو والحبسي وخربين فقط.