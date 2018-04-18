بالفيديو.. صالح الغامدي يحذر من ” قنابل موقوتة ” في الشوارع

علي القحطاني(صدى):

حذر صالح حنيتم الغامدي، الكاتب الصحفي وعضو لجنة السلامة المرورية، الجهات المختصة من الشباب الذين لا يجيدون القيادة، واصفاً إياهم بـ ” القنابل الموقوتة ” .

وقال “ الغامدي ” خلال مشاركته في برنامج “ الراصد ” المذاع على قناة “ الإخبارية ” : إن الشباب الذين لم يتعلموا القيادة ولا أبجدياتها أصبحوا مثل القنابل الموقوتة في الشارع ” ، ملمحاً إلى أنهم سبب رئيسي في الحوادث المرورية.

وأضاف “ الغامدي ” أن مدارس تعليم قيادة السيارات هي السبب في المقام الأول عن هذه الظاهرة؛ إذ إنها لا تقوم بتعليم الشباب القيادة بشكل جيد.