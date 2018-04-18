بعد التأهل للدور الـ16.. ريبروف يتغزل في مؤمن زكريا

نواف السالم(صدى):

قال المدرب الأوكراني للأهلي، سيرغي ريبروف، اليوم الثلاثاء؛ تعليقًا على تأهل الراقي للدور الـ 16 من دوري أبطال أسيا، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف، إن الفريق تمتع بأداء قوي وروح عالية.

ووجه ” ريبروف ” إشادة خاصة باللاعب المصري مؤمن زكريا الذي أحرز أحد أهداف المباراة، قائلًا: ” مؤمن زكريا قدم أداء مميزًا في اللقاء، وهو بديل ناجح في الدقائق التي يشارك بها، ودائمًا ما يصنع الفارق في النواحي الهجومية، وما يفعله مع الفريق يستحق الإشادة ” .

وأضاف ريبروف: ” حققنا المطلوب بالتأهل إلى دور الـ16، ونحن على صدارة المجموعة، بعد الفوز على فريق قوي على ملعبه ووسط جمهوره ” .