” مغربى ” نفذ هجوما بفنلندا في حرب على النساء

مليكة فؤاد(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن رجلًا مغربيًا أبلغ محكمة فى فنلندا، بأنه كان “ فى حرب على النساء ” ، عندما قتل امرأتين طعنا وأصاب 8 أشخاص آخرين فى مدينة توركو الفنلندية العام الماضى.

وتحدث عبد الرحمن بوعنان فى محكمة جزئية، اليوم الثلاثاء، حيث تجرى محاكمته فى اتهامات بالقتل والشروع فى القتل بنية الإرهاب.

وقال بوعنان، للمحكمة، إنه زار مسجدا قبل الهجوم فى أغسطس الماضى، وأعد تسجلا مصورا لنفسه تحدث فيه عن الضربات الجوية التى تقودها الولايات المتحدة ضد سوريا والقتال من أجل تنظيم “ داعش ” .

وأضاف إنه فقد السيطرة على نفسه عندما بدأ الهجوم فى السوق.

ونتج عن الهجوم عن مقتل امرأتين وإصابة 6 أخريات، كما أصيب رجلان بجروح أثناء محاولاتهما مساعدة النساء، وأوقفت الشرطة الهجوم بإطلاق النار على ساق بوعنان، وخلص تقرير الطب النفسى، إلى أن بوعنان مسئول جنائيا عن الهجوم.