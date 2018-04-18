انتحار فتى مصري شنقًا لإرضاء ” الحوت الأزرق “

القاهرة(صدى):

حققت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، في واقعة انتحار جديدة لفتى بأحد أحياء محافظة الغربية عبر شنق نفسه داخل غرفته تنفيذًا لأوامر لعبة “ الحوت الأزرق “ .

ووجدت أجهزة الأمن بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية دلتا النيل على جثة طالب بالمرحلة الابتدائية البالغ 12 عامًا مشنوقًا داخل غرفته.

واانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل حيث تبين أن الطفل أيمن أحمد البالغ 12 عامًا مشنوق داخل غرفته، كما تبين أن هاتفه المحمول كان عليه لعبة “ الحوت الأزرق ” ، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي الشرعى عليها واستخراج تصريح بالدفن.