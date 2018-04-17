مواطن يهرب القات باستغلال زوجته وابنه بعسير

أبها(صدى):

استغل مواطن ، اليوم الثلاثاء، زوجته وابنه المتواجدين معه في السيارة؛ لتهريب 71 حزمة من القات المخدر.

وعلى الرغم من دهاء المواطن، نجح المناوبون في مركز الضبط الأمني بالسعيدة التابعة لمنطقة عسير، في ضبط المواطن الذي كان يقود سيارة من طراز مازدا عند الساعة الرابعة والنصف، كانت قادمة من جازان متجهة إلى جدة.

ووجد المناوبون عند التفتيش 71 حزمة من القات كانت مخبأة داخل الأبواب الأمامية والخلفية وخلف مقعد السائق.

وسلم المناوبون المتهم ومرافقيه والسيارة والمضبوطات لمخفر الشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.