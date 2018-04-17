” كفاءة ” توضح العوامل التي توفر استهلاك الطاقة أثناء توقف المركبة
دعا مركز كفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، إلى ضرورة إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة لأنه من أكثر مسببات التوفير في استهلاك الطاقة .
وأشار المركز ، إلى ضرورة السؤال عن بطاقة اقتصاد الوقود ، عند الرغبة في شراء مركبة جديدة ، لافتًا إلى أنها المرشد الأمثل لكفاءة السيارة في استهلاك الوقود .
وشدد على أهمية الصيانة الدورية ، وعدم استخدام شبكة التحميل أعلى المركبة بقدر المستطاع لأن هذا يؤدي إلى زبادة الوزن وزيادة مقاومة الهواء ، خصوصًا عند السرعات المرتفعة ، وهو ما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود .
ربيعان[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 50 دقيقة
كذلك تسكير اغلب التقاطعات كما هو بحائل وكثرة المطاب تسبب زيادة صرفية البانزين