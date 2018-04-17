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” كفاءة ” توضح العوامل التي توفر استهلاك الطاقة أثناء توقف المركبة

” كفاءة ” توضح العوامل التي توفر استهلاك الطاقة أثناء توقف المركبة
عادل الحربي(صدى):

دعا مركز كفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، إلى ضرورة إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة لأنه من أكثر مسببات التوفير في استهلاك الطاقة .

وأشار المركز ، إلى ضرورة السؤال عن بطاقة اقتصاد الوقود ، عند الرغبة في شراء مركبة جديدة ، لافتًا إلى أنها المرشد الأمثل لكفاءة السيارة في استهلاك الوقود .

وشدد على أهمية الصيانة الدورية ، وعدم استخدام شبكة التحميل أعلى المركبة بقدر المستطاع لأن هذا يؤدي إلى زبادة الوزن وزيادة مقاومة الهواء ، خصوصًا عند السرعات المرتفعة ، وهو ما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 50 دقيقة

كذلك تسكير اغلب التقاطعات كما هو بحائل وكثرة المطاب تسبب زيادة صرفية البانزين

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