” كفاءة ” توضح العوامل التي توفر استهلاك الطاقة أثناء توقف المركبة

عادل الحربي(صدى):

دعا مركز كفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، إلى ضرورة إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة لأنه من أكثر مسببات التوفير في استهلاك الطاقة .

وأشار المركز ، إلى ضرورة السؤال عن بطاقة اقتصاد الوقود ، عند الرغبة في شراء مركبة جديدة ، لافتًا إلى أنها المرشد الأمثل لكفاءة السيارة في استهلاك الوقود .

وشدد على أهمية الصيانة الدورية ، وعدم استخدام شبكة التحميل أعلى المركبة بقدر المستطاع لأن هذا يؤدي إلى زبادة الوزن وزيادة مقاومة الهواء ، خصوصًا عند السرعات المرتفعة ، وهو ما يؤدي لزيادة استهلاك الوقود .