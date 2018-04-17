عسكري سعودي يتبرع بكليته لامرأة لا يعرفها

نايف السالم(صدى):

تبرع الرقيب غلاب بن منيف بن ناحل، أحد أفراد القوات البرية بوزارة الدفاع، والذي يعمل بقاعدة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، بكليته لامرأة لا يعرفها بعد قراءة مناشدة منها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفت انتباهه تغريدة من أحد الحسابات تطلب وجود متبرع بكليته لامرأة تعاني الأمرين من شدة الألم، رغم أنه كان يعيش فرحة قدوم مولودته البكر ملاذ.

ووبعدها سارع للاتصال بأهل المرأة وأخبرهم بأنه متكفل وجاهز لإجراء التبرع وأنه لا يريد منهم إلا الدعاء له.