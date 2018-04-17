الروبوت صوفيا توجه رسالة لمحمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

لم يخلو حديث الروبوت صوفيا، الحاملة للجنسية السعودية، اليوم الثلاثاء، من ذكر لاعب ليفربول المصري محمد صلاح؛ خلال زيارتها لمصر.

وقالت ” صوفيا ” أثناء استضافتها في ملتقى الإبداع، إنها فخورة بزيارة بلد مو اللاعب العالمي محمد صلاح.

وأشارت صوفيا إلى أنها تثق في قدرة محمد صلاح على قيادة المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا 2018.

وفي سياق أخر خلال حوارها مع الإعلامي المصري أسامه كمال، قالت صوفيا إنها تعلم أن ” الروبوت ” صنع لمساعدة الإنسان في الحياة، وجعلها أكثر سهولة عليه، متمنيًا أن يقوم البشر بإغلاق موقع ” فيس بوك ” ؛ ليتواصلوا بشكل مباشر مع بعضهم البعض.