إعلان تشكيل مجلس إدارة الهلال برئاسة ” الجابر “
اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي بن عبدالله الجابر.
وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الخميس ” نائب الرئيس ”
والأعضاء:
المهندس عبد الله بن عبد العزيز الجربوع.
الدكتور سلطان بن حسن بن سعيد.
الأستاذ فهد بن أحمد الراشد.
الأستاذ خالد بن عبد الرحمن القحيز.
الأستاذ عبد الإله بن سعد المقرن.
نهى[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين ان شاء الله
فهد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمني تحقيق التقدموالبطولات مع النادي
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 1 ساعة
با التوفيق للجابر واعضاء مجلس ادارته