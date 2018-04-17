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إعلان تشكيل مجلس إدارة الهلال برئاسة ” الجابر “

إعلان تشكيل مجلس إدارة الهلال برئاسة ” الجابر “
محمد السعران(صدى):

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي بن عبدالله الجابر.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:
الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الخميس ” نائب الرئيس ”
والأعضاء:
المهندس عبد الله بن عبد العزيز الجربوع.
الدكتور سلطان بن حسن بن سعيد.
الأستاذ فهد بن أحمد الراشد.
الأستاذ خالد بن عبد الرحمن القحيز.
الأستاذ عبد الإله بن سعد المقرن.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة

نتمني تحقيق التقدموالبطولات مع النادي

[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 1 ساعة

با التوفيق للجابر واعضاء مجلس ادارته

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