إعلان تشكيل مجلس إدارة الهلال برئاسة ” الجابر “

محمد السعران(صدى):

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة سامي بن عبدالله الجابر.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:

الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الخميس ” نائب الرئيس ”

والأعضاء:

المهندس عبد الله بن عبد العزيز الجربوع.

الدكتور سلطان بن حسن بن سعيد.

الأستاذ فهد بن أحمد الراشد.

الأستاذ خالد بن عبد الرحمن القحيز.

الأستاذ عبد الإله بن سعد المقرن.