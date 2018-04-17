عضوة شورى تؤكد إصرار الصندوق العقاري على إذلال المواطنين
كشفت عضوة في مجلس الشورى ، سبب إصرار صندوق التنمية العقاري على تحويل جميع من هم في قوائم الانتظار إلى البنوك .
وجاء ذلك ، بعدما تساءلت عضو المجلس ، الدكتورة سامية بخاري ، عن سبب تحول القرض الحسن إلى قرض معاناة وإذلال .
وتابعت ” بخاري ” خلال عرض التقرير السنوي للصندوق في جلسة اليوم الثلاثاء ، قائلة: بلغت الشكاوي المقدمة على الصندوق العقاري رقمًا قياسيًا ، وبين الحين والآخر نطالع صدور قرار من المحكمة الإدارية في منطقة معينة بإلزام الصندوق بدفع مبلغ القرض لصالح المواطنين المتقدمين بالشكوى ” .
زائر[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 2 ساعتين
م صنوق العقاري وضع خطه قذره هو تخويف و ردع المواطنين من التقدم لطلب قرض حكومي لبناء مسكن الاسره والتهديد بالسجن مقابل قرض ربوي من البنوك المشبوهه ندعو هيءة النزاهه مجلس الشورى بالتحقيق .