عضوة شورى تؤكد إصرار الصندوق العقاري على إذلال المواطنين

نايف السالم(صدى):

كشفت عضوة في مجلس الشورى ، سبب إصرار صندوق التنمية العقاري على تحويل جميع من هم في قوائم الانتظار إلى البنوك .

وجاء ذلك ، بعدما تساءلت عضو المجلس ، الدكتورة سامية بخاري ، عن سبب تحول القرض الحسن إلى قرض معاناة وإذلال .

وتابعت ” بخاري ” خلال عرض التقرير السنوي للصندوق في جلسة اليوم الثلاثاء ، قائلة: بلغت الشكاوي المقدمة على الصندوق العقاري رقمًا قياسيًا ، وبين الحين والآخر نطالع صدور قرار من المحكمة الإدارية في منطقة معينة بإلزام الصندوق بدفع مبلغ القرض لصالح المواطنين المتقدمين بالشكوى ” .