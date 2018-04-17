بالفيديو.. أب يروي قصة عقوق أبناءه.. اتهموه بقتل والدتهم وأخوهم

عادل الحربي(صدى):

اتهم أبناء والدهم في مشهد عقوق مؤثر، بأنه قتل والدتهم وأخوهم؛ لإدخاله السجن.

وروى المواطن ” أحمد المباركي ” قصة عقوق أبنائه له عبر برنامج ” ما لم تر ” ، قائلًا إن أبنائه اتهموه بقتل والدتهم بعد مرور عامين من وفاتها؛ على الرغم من أنه كان يتواجد في الرياض وهي في خميس مشيط أثناء وفاتها، مؤكدًا على أن وفاتها كانت طبيعية.

وأشار إلى أنه منذ عدة أعوام، قدم الأبناء شكوى أخرى ضده، بأنه ضرب الأخ الأصغر لهما، إلا أنه عند استدعاؤه نفى الأبن الأصغر إدعاءات أشقاؤه الكبار، مما يُثبت أن الاتهام الموجه إليه هو افتراء.