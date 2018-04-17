بالفيديو.. أب يروي قصة عقوق أبناءه.. اتهموه بقتل والدتهم وأخوهم
اتهم أبناء والدهم في مشهد عقوق مؤثر، بأنه قتل والدتهم وأخوهم؛ لإدخاله السجن.
وروى المواطن ” أحمد المباركي ” قصة عقوق أبنائه له عبر برنامج ” ما لم تر ” ، قائلًا إن أبنائه اتهموه بقتل والدتهم بعد مرور عامين من وفاتها؛ على الرغم من أنه كان يتواجد في الرياض وهي في خميس مشيط أثناء وفاتها، مؤكدًا على أن وفاتها كانت طبيعية.
وأشار إلى أنه منذ عدة أعوام، قدم الأبناء شكوى أخرى ضده، بأنه ضرب الأخ الأصغر لهما، إلا أنه عند استدعاؤه نفى الأبن الأصغر إدعاءات أشقاؤه الكبار، مما يُثبت أن الاتهام الموجه إليه هو افتراء.
أغرب قصة عقوق يكشفها #مالم_تر .. أبناء يتهمون والدهم بقتل والدتهم واخوهم pic.twitter.com/X2vA7laeGI
— مالم ترَ (@malamtaraTv) ١٧ أبريل، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45848 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
المر[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 44 دقيقة
لاحول الله ولاقوة الابالله العلي العظيم ——–الله اعلم بالحقائق الاتهام لابد بدليل قاطغ خاصه في القضايا الكبيره