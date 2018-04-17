بالفيديو.. البدء في هدم منفذ سلوى استعدادا لمشروع القناة البحرية

فهد السالم(صدى):

كشف فيديو تم تصويره من داخل منفذ سلوى البري بين المملكة وقطر، عن البدء في إخلاء المنطقة؛ تزامنًا مع الإعلان عن مشروع قناة سلوى البحرية، وإصدار قرار رسمي بإغلاق المنفذ.

ونشر الفيديو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهر المكاتب المتواجدة عند المعبر وهي خالية، بالإضافة لتوقف الحركة بها؛ في حين أسندت إدارة المنطقة بالكامل لحرس الحدود .

وتفاعل عدد من المغردون مع الفيديو المتداول؛ ليؤكدوا على البدء في هدم المنفذ؛ حيث قال أحد المغردين : ” الابتداء في هدم جمرك منفذ سلوى وإغلاقه للأبد وشق القناة المائية.. حسبي الله عليك ياعزمي بشاره وين وصلت أهلنا في قطر اجيال واجيال سابقة كانت تعبر الحدود بين الاشقاء واجيال واجيال قادمة ضحية لسياستك وتحكمك في دولة قطر ” .

وأضاف أخر: بدأت عملية الهدم لمنفذ سلوى؛ تمهيدا لتنفيذ مشروع قناة سلوى البحرية، و القاعدة العسكرية السعودية في جزيرة سلوى.. العمل جاري على استئصال ذلك المرض الخبيث (قطرائيل) من جسد الجزيرة العربية ” .