بالفيديو.. البدء في هدم منفذ سلوى استعدادا لمشروع القناة البحرية
كشف فيديو تم تصويره من داخل منفذ سلوى البري بين المملكة وقطر، عن البدء في إخلاء المنطقة؛ تزامنًا مع الإعلان عن مشروع قناة سلوى البحرية، وإصدار قرار رسمي بإغلاق المنفذ.
ونشر الفيديو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أظهر المكاتب المتواجدة عند المعبر وهي خالية، بالإضافة لتوقف الحركة بها؛ في حين أسندت إدارة المنطقة بالكامل لحرس الحدود .
وتفاعل عدد من المغردون مع الفيديو المتداول؛ ليؤكدوا على البدء في هدم المنفذ؛ حيث قال أحد المغردين : ” الابتداء في هدم جمرك منفذ سلوى وإغلاقه للأبد وشق القناة المائية.. حسبي الله عليك ياعزمي بشاره وين وصلت أهلنا في قطر اجيال واجيال سابقة كانت تعبر الحدود بين الاشقاء واجيال واجيال قادمة ضحية لسياستك وتحكمك في دولة قطر ” .
وأضاف أخر: بدأت عملية الهدم لمنفذ سلوى؛ تمهيدا لتنفيذ مشروع قناة سلوى البحرية، و القاعدة العسكرية السعودية في جزيرة سلوى.. العمل جاري على استئصال ذلك المرض الخبيث (قطرائيل) من جسد الجزيرة العربية ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
خليهم يتعلموا الأدب قطر الخائنة
فهد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما في قطر خلاص ههههههههههه في سلوى
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4345 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍🏻☺️ احسن قرار … الله يكفينا شرهم ويبعدنا عنهم الخونه
نهى[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
عقبال اتمام بناء القناة
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4345 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آمين يانهى ☺️
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون ما جاهم ونبغى نشوف الحمدين وش اخرتها معهم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2607 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يحفظنا يارب ويكفينا شر الأعداء يارب