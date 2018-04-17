بالصور.. توقيع إتفاقية مع جوجل لإنشاء أول مراكز ابتكار بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

قام الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، بتوقيع إتفاقية نهائية مع شركة جوجل لإنشاء مركز ابتكارات جوجل لتطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن الإتفاقية تهدف إلى إنشاء 5 مراكز ابتكار جوجل موزعة على مناطق المملكة وذلك لاحتضان المواهب وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض حيث سيعتبر الأكبر من نوعة في العالم بطاقة إستيعابية تصل إلى 40.000 ألف متدرب سنوياً.

وتستهدف المراكز المنشأة في مختلف مناطق المملكة جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس إبتداءً من سن 8 سنوات وطلاب التعليم المهني وأعضاء المجتمع من هواة ومهتمين في تلك المجالات.