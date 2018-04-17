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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. انقاذ مقيم سقط في منهل صرف صحي بجدة

بالصور.. انقاذ مقيم سقط في منهل صرف صحي بجدة
نايف السالم(صدى):

انقذ الدفاع المدني بجدة، اليوم الثلاثاء، مقسم عربي؛ إثر سقوطه بداخل منهل صرف صحي.

وكشف الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن تفاصيل الواقعة، حيث قال إن المقيم يبلغ 38 عامًا سقط في منهل صرف صحي جنوب شرق المحافظة.

ونجح الدفاع في إنقاذ المقيم، وإسعافه؛ حيث تم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على السلامة

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقكم ويقويكم يارب

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